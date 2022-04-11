ترامب يحافظ على شعبيته بين الجمهوريين.. 4 من كل 5 فى ولايات رئيسية يدعموه

كتبت: نهال أبو السعود

لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحظى بشعبية ساحقة بين الناخبين الجمهوريين في الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة معركة متجهة إلى دورة الانتخابات النصفية كما تشير استطلاعات الرأي الصادرة اليوم.

صنف ما يقرب من 4 من كل 5 ناخبين جمهوريين شملهم الاستطلاع في جورجيا ونورث كارولينا وأوهايو وبنسلفانيا يفضلون ترامب ، وفقًا لاستطلاعات Morning Consult التي أجريت في مارس.

كان للرئيس السابق تفضيل أعلى قليلاً في جورجيا (86 في المائة) وكارولينا الشمالية (87 في المائة) مما كان عليه في أوهايو (80 في المائة) وبنسلفانيا (77 في المائة)، وكل ولاية من تلك الولايات لديها سباقات مهمة في مجلس الشيوخ خاضها ترامب أو يفكر فيها في تأييد مرشح الحزب الجمهوري.

شمل استطلاع شركة مورنينج كونسلت ما لا يقل عن 855 ناخبا جمهوريا مسجلا في كل ولاية في الفترة من 1 إلى 20 مارس.

وفي نفس السياق، تشير استطلاعات الرأي إلى أن المرشحين المدعومين من ترامب في تلك الولايات يمكن أن يستفيدوا بشكل كبير من دعم الرئيس السابق.

وجد الاستطلاع أن شعبية ترامب في الولايات الأربع ظلت دون تغيير تقريبًا منذ تركه منصبه، في ولاية كارولينا الشمالية ، أيد ترامب النائب تيد باد لشغل مقعد مجلس الشيوخ من قبل السناتور ريتشارد بور الذي يتقاعد، وفي ولاية بنسلفانيا ، أيد ترامب مؤخرًا المقدم التلفزيوني السابق محمد أوز ليحل محل السناتور المتقاعد بات تومي.

كما أنه يدعم نجم كرة القدم السابق هيرشل ووكر في سباق جورجيا ضد السناتور رافائيل وارنوك (ديمقراطي)، ولم يؤيد ترامب حتى الآن مرشحًا في معركة أوهايو، لكن العديد من المرشحين استحوذوا على اهتمامه وأبدوا دعمهم للرئيس السابق.

وجدت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة Morning Consult أنه في كل ولاية ، احتل ترامب المرتبة الأكثر تفضيلًا من الجمهوريين البارزين الآخرين ، مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.