اليوم السابع
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تبدأ 7 مايو.. محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:42 م
تبدأ 7 مايو.. محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني
الدقهليه شريف الديب

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أعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الإثنين جداول الامتحانات لكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الثاني على مستوى المحافظة.

وأوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان الامتحانات تبدأ للمرحلة الابتدائية في 7 مايو وكما تبدأ للمرحلة الاعدادية في 7 من مايو أيضا ، أما عن الصف الشهادة الاعدادية فسوف تبدأ في 14 من مايو ، وأما عن امتحانات مدارس التعليم الفني فهي تبدأ بالتوازي مع بقية المراحل من يوم 7 مايو.

ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربيه والتعليم ضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتمادة ، كما وجه الدكتور مختار لوكيل وزارة التربية والتعليم باهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا الى أهمية تنفيذ الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.





 


الدقهليه

تعليم الدقهلية

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مواعيد الامتحانات

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