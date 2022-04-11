اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تأجيل محاكمة 21 متهماً فى خلية إرهابية بالغربية لجلسة 11 يونيه المقبل

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:16 ص
تأجيل محاكمة 21 متهماً فى خلية إرهابية بالغربية لجلسة 11 يونيه المقبل محكمة جنايات طنطا- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت محكمة جنايات طنطا، الدائرة السادسة، برئاسة المستشارين مصطفى مغازي، وأيمن محمد طيطه، وعضوية أشرف ربيع ومحمد سعد الدين حسين، محاكمة 21 إرهابيا لجلسة 11يونيه القادم، للاطلاع على الأوراق في القضية رقم 35731 جنايات كفر الزيات لتكوينهم خلية إرهابية لارتكاب أعمال إرهابية ضد المواطنين ومؤسسات الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في توجيه ضربة أمنية قوية لبؤرة إرهابية جميعهم من مركز كفر الزيات لانضمامهم لجماعة إرهابية حيث كشفت التحقيقات قيام المتهمين من الاول للسادس بتدريب  عناصر الخلية على إستخدام السلاح وارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة، وقيام مجموعة من المتهمين بتمويل العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى قيام مجموعة منهم بأعمال الرصد والمتابعة.
 
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ المتهمين لمحكمة جنايات طنطا التي تداولت القضية في أولي جلساتها واصدرت قرارها المتقدم
 
 
 
 
 

جنايات طنطا

جماعة الإخوان الإرهابية

خلية إرهابية

كفر الزيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة