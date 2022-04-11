تأجيل محاكمة 21 متهماً فى خلية إرهابية بالغربية لجلسة 11 يونيه المقبل

الغربية مصطفى عادل

أجلت محكمة جنايات طنطا، الدائرة السادسة، برئاسة المستشارين مصطفى مغازي، وأيمن محمد طيطه، وعضوية أشرف ربيع ومحمد سعد الدين حسين، محاكمة 21 إرهابيا لجلسة 11يونيه القادم، للاطلاع على الأوراق في القضية رقم 35731 جنايات كفر الزيات لتكوينهم خلية إرهابية لارتكاب أعمال إرهابية ضد المواطنين ومؤسسات الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في توجيه ضربة أمنية قوية لبؤرة إرهابية جميعهم من مركز كفر الزيات لانضمامهم لجماعة إرهابية حيث كشفت التحقيقات قيام المتهمين من الاول للسادس بتدريب عناصر الخلية على إستخدام السلاح وارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة، وقيام مجموعة من المتهمين بتمويل العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى قيام مجموعة منهم بأعمال الرصد والمتابعة.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ المتهمين لمحكمة جنايات طنطا التي تداولت القضية في أولي جلساتها واصدرت قرارها المتقدم