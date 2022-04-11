بينتج 3 آلاف طن يوميا.. اتفرج على تعبئة ونقاوة سكر بلدنا فى مصنع كفر الشيخ "بث مباشر"

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، انتاجية مصنع السكر بالحامول التابع لوزارة التموين، للسكر على مدار 24 ساعة، على 3 ورديات لعمال ومهندسين وفنيين من كل مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لانتاج سكر عالي النقاوة حسب المواصفات القياسية.

ومصنع الدلتا للسكر زادت انتاجيته والتي تراوحت مابين 3 ونصف طن لـ4 طن يومي، ومصنع الدلتا للسكر أكبر مصانع انتاج السكر من البنجر يقع بالحامول، ويتعاقد المصنع مع المزارعين لزراعات الكميات المتعاقد عليها، ووقت الحصاد يستقبل المصنع البنجر، ويقدم عدد من التسهيلات للمزارعين بداية من استلام البنجر بنقله بسيارات المصنع مجانا من الحقول وبمجرد دخول البنجر المصنع يتم تسجيل كمية البنجر من الباركود بمسلسل معين، ويتم وزنه وأخذ عينة منه لتحليلها لمعرفة نسبة الشوائب والتحلية بها ومن خلالها يتم حساب ثمن البنجر للمزارع ويتسلم ثمنه خلال أسبوع من توريد للبنجر، لتبدأ بعدها مرحلة التقطيع والتنقية حتى المخرج النهائي سكر حسب المواصفات القياسية.