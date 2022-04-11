بقيمة 12 مليون جنيه.. محافظ قنا يسلم 6 جمعيات أهلية عقودا للتمويل متناهى الصغير

قنا - صابر سعيد

سلم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، 6 جمعيات أهلية عقودا للتمويل متناهى الصغر بقيمة 12 مليونا و175 ألف جنيه، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، ومحمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا ، والمستشار حسام طلبة وكيل وزارة القوى العاملة ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ، وممثلى مديريات التموين والتضامن الاجتماعى والزراعة ، وممثلى الجمعيات الأهلية الحاصلة على عقود التمويل .

قال محافظ قنا أن الجمعيات التى تم تسليمها عقود التمويل هى " جمعية تنمية المجتمع بنجع زيدان التابعة لمركز أبوتشت ، بقيمة 2 مليون جنيه ، وجمعية الرعاية الاجتماعية بالمحارزة التابعة لمركز أبوتشت بقيمة 300 ألف جنيه ، وجمعية رجال الأعمال للتنمية بفرشوط بقيمة 2 مليون و 875 ألف جنيه ، وجمعية تنمية المجتمع بأبومناع بحرى التابعة لمركز دشنا بقيمة مليون و 500 ألف جنيه ، وجمعية النداء بدشنا بقيمة 2 مليون و 750 الف جنيه ، وجمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة بمركز قنا بقيمة 2 مليون و 750 الف جنيه ، مشيرًا إلى أن الجمعيات الـ 6 التى تسلمت العقود ، منها 5 جمعيات تعمل ضمن النطاق الجغرافى لمبادرة حياة كريمة .

وأضاف "الداودى"، أن تلك الجمعيات ستقوم بإعادة اقراض تلك الأموال للفئات المستهدفة ، لتمويل مشروعات متناهية الصغر لرفع المستوى الاقتصادى لتلك الفئات وتوفير فرص عمل للشباب ، مشيدا بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، فى دعم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال القروض الميسرة، مؤكدا أن تسليم العقود للجمعيات الأهلية يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدنى للارتقاء بالمستوى المعيشى والاقتصادى والاجتماعى لمواطنى قرى حياة كريمة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الاقتصادى للأسر المستهدفة.

من جانبه استعرض محمود العمارى ، جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خلال عام 2021 بقرى حياة كريمة ، والتى شملت تمويل 2730 مشروع بقيمة 65 مليون و 800 الف جنية ، وفرت 4243 فرصة عمل منها 120 مشروع صغير بقيمة 15 مليون و 800 ألف جنيه ، و 2610 مشروع متناهى الصغر بقيمة 50 مليون جنيه ، وأضاف أنه تم عقد 27 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع فكر العمل الحر ، وتنظيم 6 دورة تدريبية لعدد 99 متدرب ومتدربة حول كيفية اعداد فكرة والبدء فى مشروع جديد، وكيفية تطوير المشروعات القائمة ، مضيفا أن الجهاز نجح فى استصدار 157 رخصة نهائية، و 157 رخصة مؤقتة .

كما استعرض ممثلى مديريات التموين والتضامن الاجتماعى والزراعة ، وممثلى برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية ، جهود تلك المديريات بقرى حياة كريمة خلال العام الماضى ، ففى قطاع التموين تم انشاء 4 مراكز خدمات تموين مطورة ، و 3 مخاز ، و 17 منفذ جمعيتى لبيع السلع الغذائية ، وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم تمويل 898 مشروع ما بين ( أسر منتجة ، تنمية المرأة الريفية ، دعم سبل العيش ) بقيمة 4 ملايين و 149 الف و 500 جنيه ، وفرت 898 فرصة عمل ، وفى مجال القوى العاملة تم تنظيم 4 دورات تدريبية من خلال وحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 41 متدرب ، كما تم توفير عدد 4135 فرصة عمل على مستوى الـمحافظة بشركات القطاع الخاص بعقود محددة المدة ، وفى قطاع الزراعة تم تمويل 226 مشروع بقيمة 29 مليون و 600 الف جنيه ضمن مبادرة إحياء تربية البتلو ، كما قام برنامج مشروعك بتمويل 258 مشروع بتمويل 44 مليون و 600 الف جنيه وفرت 309 فرصة عمل ، بالإضافة إلى تمويل 30 مشروع من خلال صندوق التنمية المحلية بقيمة 442 الف جنيه ، وفرت 30 فرصة عمل .



جانب من تسليم عقود التمويل



محافظ قنا يسلم عقود التمويل لاصحاب الشركات