انفجار بالوعة يثير الذعر فى ساحة "التايمز سكوير" بنيويورك.. فيديو

وكالات

تسبب دوي انفجار في إحدى البالوعات، بحالة ذعر في ساحة "التايمز سكوير" الشهيرة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وحسب موقع روسيا اليوم، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هروب جماعي للناس من الساحة، فور سماع دوي الانفجار.

من جانبها، أفادت السلطات الأمريكية باندلاع عدة حرائق في البالوعات بـ"التايمز سكوير" بنيويورك مساء الأحد ، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك بأن رجال الإطفاء قاموا بتفتيش المناطق المحيطة بحثا عن أي مستويات مرتفعة من أول أكسيد الكربون.

وأصدر ناطق رسمي بيانا قال فيه: "انفجرت إحدى البالوعات في منطقة التايمز سكوير بسبب عطل الكابلات، وكانت فتحة أخرى مشتعلة..في هذا الوقت، لم يكن هناك انقطاع لدى العملاء، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات..طاقمنا لا يزال في الموقع".