انتشال جثة شخص مجهول الهوية لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية، من انتشال جثة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الخصوص، يرتدى ملابسه كاملة، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية أو متعلقات تفيد في تحديد شخصيته، ولم يتعرف عليه أهالى المنطقة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية أمام مـأخذ محطة مياه الخصوص.

على الفور جرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى التي انتقلت على الفور لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، ويرتدى ملابسه كاملة، ولا يوجد بها ثمة إصابات، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية أو متعلقات تفيد في تحديد شخصيته، ولم يتعرف عليه أهالى المنطقة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.