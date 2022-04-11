الهند تبدأ حملة تطعيم ثالثة للبالغين ضد فيروس كورونا

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بدأت المراكز الصحية بالهند، حملة تطعيم معززة ضد فيروس كورونا للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.

وذكرت شبكة (إن دي تي في) الهندية أن قرار حملة التطعيم المعززة ضد فيروس كورونا جاء بعد تسجيل انتشار متحور فرعي لفيروس أوميكرون المعروف باسم "إكس آيه" في الهند.

وقال الخبير الطبي باوان سيث -في تصريح للشبكة- إن الجرعة المعززة ضد فيروس كورونا تعتبر مهمه للغاية؛ حيث إنها تزيد من مناعة الأشخاص الحالية خاصة بعد ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا، ولتجنب حدوث مأساة جديدة.

كانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت الجمعة الماضي، عن البدء في حملة تطعيم ثالثة للسكان الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما اعتبارا من يوم 10 أبريل، على أن يكون مضى على وقت التطعيم بالجرعة الثانية لفيروس كورونا مدة لا تقل عن تسعة أشهر.