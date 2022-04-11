النيابة تطلب التحريات حول حريق اشتعل داخل منزل بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اشتعل داخل منزل بإحدى قرى مركز كرداسة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص آثار الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل منزل بقرية ناهيا البلد بجوار محطة وقود فى كرداسة ومنزل آخر بمنطقة إمبابة بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزلين فى منطقة كرداسة وإمبابة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.