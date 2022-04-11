اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المفوضية الأوروبية تحظر نشاط 20 شركة طيران روسية في دول الإتحاد الأوروبي

الإثنين، 11 أبريل 2022 01:50 م
المفوضية الأوروبية تحظر نشاط 20 شركة طيران روسية في دول الإتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية - صورة أرشيفية
وكالات

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قررت المفوضية الأوروبية حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في دول الإتحاد الأوروبي، وذلك لانتهاكها معايير السلامة الدولية.

ويأتى القرار بعدما قررت وزارة التجارة الأمريكية الخميس الماضي منع ثلاث شركات طيران روسية من استيراد أجزاء مُصدرة من الولايات المتحدة في أول تحرك للوزارة لمعاقبة الانتهاكات المزعومة لضوابط التصدير منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.


وقالت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم إن هذه الخطوة تنطبق على شركة الطيران الروسية الرائدة "إيروفلوت" إلى جانب شركتي "ازور آير" و" أوتير"، واصفة إياها بأنها محاولة لعزل شركات الطيران عن الاقتصاد العالمي.

 

الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية

شركات الطيران الروسية

وزارة التجارة الأمريكية

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