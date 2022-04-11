"المصنفات" تضبط 2652 قضية خلال رمضان

محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية فى مجال ضبط قضايا المصنفات في ضبط (197) قضية بإجمالى مضبوطات (8031) فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ومن بين تلكل القضايا (113) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: بمضبوطات بلغت (2652) من بينها (أجهزة "ريسيفر" ماركات مختلفة - مجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر) ، وكذا ضبط (84) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (5379) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية دول الحصول على تفويض من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق المادية والأدبية).