اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 01:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"المصنفات" تضبط 2652 قضية خلال رمضان

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:00 ص
"المصنفات" تضبط 2652 قضية خلال رمضان حملات أمنية- أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية فى مجال ضبط قضايا المصنفات في ضبط (197) قضية بإجمالى مضبوطات (8031) فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
 
ومن بين تلكل القضايا (113) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: بمضبوطات بلغت (2652) من بينها (أجهزة "ريسيفر" ماركات مختلفة - مجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر) ، وكذا ضبط (84) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (5379) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية دول الحصول على تفويض من الجهات المعنية وأصحاب الحقوق المادية والأدبية).
 
 

المصنفات الفنيه

الملكيه الفكريه

قضايا المصنفات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة