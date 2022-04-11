المشدد 15 سنة لـ4 متهمين اختطفوا طفلة وطلبوا 3 ملايين جنيها من والدها بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 15 عام، لـ 4 متهمين لاتهامهم باختطاف طفلة 7 سنوات، من امام منزلها بدائرة قسم شرطة العبور، وطلب فدية 3 ملايين جنيها لإطلاق سراحها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12576 لسنة 2021 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 4215 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "كريم خ م"، و"أدهم أ إ"، و"أدهم م م"، و"أحمد غ ن"، اختطفوا الطفلة "مديحة"، 7 سنوات، بدائرة قسم شرطة العبور، بان استدرجوها بعيدا عن أعين ذويها، ثم اختطفوها بواسطة سيارة ملاكى وفروا هاربين.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغا من أحد المواطنين بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة بإختطاف ابنته 7 سنوات، أثناء تواجدها أمام مسكنها، وأفاد بورود إتصال هاتفى طلب منه المتصل دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية و إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتوصلت التحريات الى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمين الأخرين مخططه الإجرامى نظير التحصل على مبلغ مالى يتم إقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستخدم فـى المساومة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.