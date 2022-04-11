المركز القومى للبحوث يحصد المركز الأول فى جوائز الدولة لعام 2021 بـ7 جوائز

كتب محمد صبحى

أعلن المركز القومى للبحوث عن فوزه بالمركز الأول، فى جوائز الدولة لعام 2021، حيث حصد علماؤه 7 من جوائز الدولة، بالإضافة إلى جائزة المرأة التقديرية وهم:

· جائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة وقد فاز بها الاستاذ الدكتور/ محمود أحمد عبد الغفـــــــــــــار - الأستاذ الباحث المتفرغ بقسم البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومى للبحـوث

· جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة:

اولا فى العلوم الاساسية: وقد فازت بها السيدة الاستاذ الدكتور/ ألطـاف حلمى بسطا مقــــار - الأستاذ الباحث المتفرغ بقسم السليلوز والورق بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القـــومى للبحــــــــــوث.

ثانيا فى العلوم الهندسية: وقد فازت بها السيدة الاستاذ الدكتور/ كريمة محمد منير محمد حجاج - الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومى للبحــــــــــــــوث.

· جائزة الدولة التشجيعية

فى مجال العلوم الكيميائية: فاز بها الدكتور/ شــتا محمد شــتا محمــــــــد - الأستاذ الباحث المساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية بالمركز القــــــومى للبحـــــــــــــــــوث.

فى مجال العلوم البيولوجية: فازت بها الدكتورة/ شيرين محمد محمد متــــولى - الأستاذ الباحث المساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومى لمبحوث

فى مجال العلوم الزراعية: فاز بها الدكتور/ أحمد عبد الفتاح إبراهيم العليمى - الباحـــــــث بقسم الإنتاج الحيوانى بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القـــــــــــــــومى للبحــــــــــــــــــــــــــــــــــوث.

فى مجال العلوم التكنولوجية المتفدمة التى تخدم مجال العلوم الزراعية: فازت بها الدكتورة/ دينـــــــــا محمد سلامة أحمــــــــــــــــــد - الأستاذ الباحث المساعد بقسم بحوث الخضر بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القـــــــومى للبحـــــــــــــــــــــــوث.

· جائزة المرأة التقديرية: فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية: فازت بها السيدة الأستاذ الدكتور/ سالمة محمد حسين عيسوى - الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية بالمركــــــز القومى للبحــــــــــــــــــــوث.

وكان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور الأستاذ الدكتور/ محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.