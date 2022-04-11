المتحدث باسم سلطات أوديسا: نحن بحاجة إلى دفاعات جوية وأخرى مضادة للسفن

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث باسم سلطات أوديسا، إن روسيا قد تقصف المدينة بالصواريخ بأي لحظة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم سلطات أوديسا، أن حظر التجوال يخدم مصلحة سكان المدينة، متابعا: حربنا مع روسيا لم تكن منذ شهر بل منذ 2014.

وتابع المتحدث باسم سلطات أوديسا: اتخذنا كافة الإجراءات للتصدي إلى أي هجوم برمائي روسي، ونحن بحاجة إلى دفاعات جوية وأخرى مضادة للسفن.

وقال المتحدث باسم سلطات أوديسا: روسيا تركز قصفها على البنية التحتية وسفن تحمل القمح.

وفى وقت سابق قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن بلاده تريد المزيد من المساعدات للنجاة من هذه الحرب ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تحشد عشرات الآلاف من الجنود استعدادا للمعركة المقبلة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في ماريوبول، لافتا إلى أن روسيا دمرت المئات من البنية التحتية الأوكرانية من بينها نحو 300 مستشفى.

وقال فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تهدد أوروبا بأكملها وليس أوكرانيا فحسب.