الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يجريان مباحثات بقاعدة فوستوتشنى الفضائية غدا

ا ش ا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيزوران قاعدة فوستوتشني الفضائية جنوب شرقي روسيا غدا الثلاثاء، حيث سيجريان مباحثات يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

ومن ناحية أخري، رأى الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا ماريو زاجا أن ألمانيا ستفقد قدرتها على تقديم مساعدة معقولة لأوكرانيا إذا تعرض اقتصادها لضرر مفاجئ بسبب فقد واردات الغاز الروسي.

وقال زاجا، في تصريحات نقلتها وكالة أبناء "تاس" الروسية، "إن التعليق الفوري لإمدادات الغاز الروسي سيكون له تأثير على

قوتنا الاقتصادية لدرجة أننا لن نتمكن بعد الآن من تقديم المساعدة الكافية لأوكرانيا".. مؤكدا ضرورة التخلص من الاعتماد على روسيا في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا للتوقعات الرسمية التي قدمتها وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، سيتم الوصول إلى الاستغناء الكامل عن الغاز الروسي بحلول صيف عام 2024.. ومن المقترح استبدال إمدادات الفحم والنفط في وقت مبكر من هذا العام.