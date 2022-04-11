القومي للمرأة يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة 10رمضان: ذكرى غالية على قلب كل مصرى

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع أعضائه وعضواته، وأمانته العامة وفروعه في المحافظات، بخالص التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن يوم العاشر من رمضان سوف يظل عاما بعد عام ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، فهو ذكرى النصر والعزة والكرامة، ويعد مناسبة هامة لتعريف الأجيال الجديدة بأبطال هذا النصر العظيم وبالعبر والدروس المستفادة منه ، و فرصة لغرس قيم حب الوطن والانتماء اليه لدى الأجيال الجديدة وأن يدركوا قيمة أن ينعم وطننا الغالى بالأمن والأمان والسلام .