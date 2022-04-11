القومى للمرأة يختتم المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب بعنوان "المعادلة الصح"

كتب محمود راغب

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب، تحت عنوان "المعادلة الصح"، والتى أطلقها بهدف التوعية بأضرار استخدام الزيوت المهدرجة فى 11 محافظة من محافظات الجمهورية، ضمت (الإسكندرية، الإسماعيلية، القليوبية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، الغربية، البحيرة، القاهرة، الجيزة، وسوهاج).

وفى هذا السياق، عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالتعاون مع إحدى شركات الأغذية، الذى يؤكد حرص المجلس على تشجيع التعاون مع المؤسسات الخاصة لتقديم الخدمات الاجتماعية التى تدعم وتساند جهود الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة المصرية.

فيما أكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، أن الحملة نجحت فى توعية ما يقرب من 640 الف من السيدات والرجال والأطفال على مستوى 11 محافظة، موضحة أن الحملة لاقت استجابة كبيرة من الأهالي لرسائلها ، مضيفة أنه سبق حملة طرق الأبواب تنظيم تدريب مدربين ، و تدريب لرائدات المجلس على رسائل الحملة الأساسية .

الجدير بالذكر أنه تم تدريب رائدات ريفيات، تحت رعاية مجموعة من المتخصصين من المجلس، بالإضافة إلى 22 من خبراء التغذية.

ويستهدف التعاون رفع الوعي المجتمعي بأضرار استخدام الزيوت المهدرجة والطرق الصحيحة لاختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية، وذلك من خلال الوصول للفئات المستهدفة في أكثر من 229 قرية في 47 مركز.