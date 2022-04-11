القومى لحقوق الإنسان يطالب بشمول التحقيق ما أثير حول ادعاء تعرض "هدهود" للاختفاء القسري

كتب محمد السيد

طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته.

وفي هذا الإطار أعلنت خطاب أن المجلس قد اطلع على بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة فى ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.

وصرحت بأن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الاختفاء القسري، ويفتح أبوابه لتلقي أى شكاوى متعلقة بأى انتهاكات ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية واصحاب الشكاوى.

وفي سياق مواز أكدت مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشان كافة دعاوى الاختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها 19، فضلا عن كافة الشكاوى المتعلقة ادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي أو إساءة المعاملة سواء في فترات الحبس الاحتياطي او قضاء العقوبة.

واختتمت خطاب تصريحاتها بالتأكيد على ان المجلس القومي لحقوق الانسان الذي جاء وفقا لآلية ديمقراطية ويتمتع بالاستقلالية الكافية، لديه اجندة عمل واضحة بما يضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، ويولي المجلس القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية السياسية والحريات العامة واصلاح النظم العقابية اهمية كبيرة ، واعربت عن ثقتها في تعاون كافة الأجهزة المعنية في هذا الشأن.