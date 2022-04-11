القوات الروسية تقتل أحد قادة "القطاع الأيمن" المتهم بقتل مئات المدنيين بدونباس

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الخاصة الروسية قضت على أحد قادة فيلق "القطاع الأيمن" تاراس بابانيتش، المتهم بقتل مئات المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بما في ذلك الأطفال.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت الوزارة في بيان "مجموعة القوات الخاصة الروسية خلال عمليات الاستطلاع والبحث، قامت على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة إيزيوم، بتصفية أحد أشرس القادة التابعين لما يسمى بفيلق المتطوعين الأوكران " القطاع الأيمن" تاراس بابانيتش".

وأكدت أنه "منذ عام 2014، شارك بابانيتش في العملية العقابية لنظام كييف في دونباس، وأصدر شخصيًا أوامر بقصف مدفعي للمناطق السكنية في دونيتسك ولوجانسك بالأسلحة الثقيلة".