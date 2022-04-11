القبض على المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على 4 أشخاص متهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابتهم بعدة جروح، بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تشاجر عدد من الأشخاص، مما أسفر عن إصابتهم بعدة جروح، بإجراء التحريات تبين أن خلافات بين المتهمين الأربعة دفعتهم للتشاجر، وتبادلوا الاعتداء مما أدى لإصابتهم بعدة جروح.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.