اليوم السابع
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العثور على جثة شاب غارق بمياه ترعة بالدقهلية.. والتحريات: متغيب من 3 أيام

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:50 م
العثور على جثة شاب غارق بمياه ترعة بالدقهلية.. والتحريات: متغيب من 3 أيام غريق - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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عثر أهالى قرية طوخ الاقلام التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على جثة شاب غارق داخل مياة ترعة البوهية وتطفوا فوق سطح المياه.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من الأهالى الى مأمور مركز السنبلاوين بالعثور على جثة غارقة داخل مياه ترعة البوهية وتطفوا فوق سطح المياه فى اتجاه مدينة السنبلاوين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، و بالفحص تبين وجود جثة بالمياه، وتم استخراج الجثمان و استدعاء سيارة الإسعاف ، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وبالفحص تم التعرف عليه وتبين أنه طالب بالصف الثالث الثانوى الزراعى ، ويدعى زياد 18 سنة، ومقيم بقرية طوخ الاقلام، وتبين انه متغيب منذ ثلاثة أيام، وتأكد أنه هو نفسه بعد أن تعرف الأهالى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة ، أمرت بتشريح الحثمان ومعرفة أسباب الوفاة ، وجارى سماع اقول أسرته، وكلفت المباحث بالكشف عن أسباب تواجده فى هذا المكان، والفحص إذ كان هناك شبهة جنائية فى الحادث أم لا.


الدقهليه

اخبار الحوداث

العثور على شاب غارق

مركز السنبلاوين

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