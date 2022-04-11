الصحة للمدخنين: خلي شهر رمضان فرصة للتوقف عن التدخين

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة رسالة هامة للمواطنين خاصة المدخنين، كنوع من التحفيز علي الإقلاع عن التدخين، وقالت وزارة الصحة في منشور لها اليوم: خلي شهر رمضان فرصة للتوقف عن التدخين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان في منشورها اليوم قائلة: إنت تقدر تستغنى عن التدخين وتحافظ على صحتك وتحمي نفسك من أعراض فيروس كورونا الخطيرة وأمراض القلب والرئتين بالتوقف عن التدخين.

ونصحت المدخنين باعتبار الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين مؤكدة أن الخط الساخن 16805 خاص بتقديم كافة الاستفسارات حول اليات الاقلاع عن التدخين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن يوفر لك كل سبل الدعم والمساعدة بالمجان وأكدت أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب مضاعفات خطرة.