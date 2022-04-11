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الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال ويحمى من المضاعفات الخطرة بنسبة 100%

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:07 م
الصحة: لقاح كورونا آمن وفعال ويحمى من المضاعفات الخطرة بنسبة 100% وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، أن لقاح فيروس كورونا آمن ويقوي المناعة ويقلل من فرصة الإصابة بالعدوى ويمنع المضاعفات الخطرة حال الإصابة بنسبة 100%.
 
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

مضاعفات كورونا

اليوم السابع بلس

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