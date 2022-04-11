الصحة تطلق تحذيرات حول مشروب قمر الدين: اكتفوا بشرب كوبين أسبوعيا

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن معلومات هامة حول طريقة شرب مشروب قمر الدين، وحذرت من شربة بشكل يومى، مؤكدة أنه ينبغي شربة مرتين أسبوعيا فقط.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يحتوي مشروب قمر الدين على الكثير من المعادن كالبوتاسيوم والحديد والفيتامينات الصحية، ويساعد على حركة الأمعاء، ويعتبر علاجا جيدا للأنيميا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أن مشروب قمر الدين مليء بالسكر والسعرات الحرارية، ويجب الاكتفاء بشرب 2 كوب أسبوعيًا بحد أقصى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الخضروات والفاكهه مع الامثار من شرب الماء في الفترة بين الفطار والسحور.