"الشركة القابضة للمياه" تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة

كتب أحمد حسن

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة للشركة القابضة والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2020/2021.

وناقش وزيرالاسكان والمرافق، تقرير تقييم الأداء وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات في إطار زمني محدد، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، الشكر والتقدير لمسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، ولجميع العاملين بالشركة على الجهد المبذول فى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين فى مختلف الظروف والتحديات، ولا سيما فى فترة جائحة كورونا، وكذا جهدهم فى مساعدة المحافظات للتعامل مع مياه الأمطار.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تنشيط نسب التحصيل بالشركات التابعة، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتكثيف المجهودات التي تبذلها الشركات في ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطور منظومة إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية حتى 31 ديسمبر 2021، والتى بلغت نحو 25.5 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 16 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رفع، مضيفا أنه يتم معالجة 12.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 53 ألف كم.

وقال رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف: تقدر الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر بنحو 917 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية، وتنتج الشركات التابعة للشركة القابضة نحو 471 ألف م3/يوم من اجمالى المياه المحلاه المنتجة، وجار إضافة كمية 518 ألف م3/يوم من مياه التحلية لمحطات جار تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية.

وكشف المهندس ممدوح رسلان، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة خلال العام المالى 2020-2021، لتشمل، مشروعات الخطة الاستثمارية باجمالى 6 مليارات و552 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحى القرى ومجابهة الأمطار، بجانب المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تقدر بنحو 19 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات لمياه الشرب، وشبكات مياه شرب فى 174 قرية، و18 بئراً ارتوازيا، ومد وتدعيم شبكات صرف صحى فى 43 قرية، بخلاف الوصلات المنزلية.

وأضاف أن مشروعات التعاون الدولى التى تنفذها الشركة القابضة تقدر بحوالى 31 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي فى 111 قرية من خلال مشروعات صرف صحى القرى، و12 مشروعا للصرف الصحى، وتشمل محطات معالجة، وإعادة تأهيل وتوسعات شبكات وروافع، و12 مشروعا لمياه الشرب من خلال إنشاء ورفع كفاءة توسعات محطات مياه وروافع.

وأوضح أن الشركات التابعة حققت نسب التحصيل المستهدفة خلال العام المالى 2020/2021 على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة، وكذلك تحمل الشركات بالتكاليف الخاصة بتعقيم المقرات الإدارية وتطهير المنشآت الحكومية فى إطار دورها المجتمعى.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى إلى أهمية المخطط العام الذى أعدته الشركة القابضة، والذى يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS والأطالس المختلفة، وإعداد البنية المعلوماتية لحياه كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.

كما استعرض المهندس ممدوح رسلان، كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان على سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، والتى ضمت 462 معملا متنقلا وسيارات جمع العينات، و465 معملا بمحطات المياه، و282 معملا بمحطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى 158 معملا فرعيا تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، كما بلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 15 معملا لمياه الشرب و13 معملا للصرف الصحى، هذا بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات الاسكادا فى 63% من إجمالى المحطات الكبرى، وكذلك حصول 253 محطة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وتلك المحطات تمثل 59% من إجمالى مياه الشرب المنتجة، و33% من مياه الصرف المعالجة، مع وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية / الطاقة الحيوية) حيث تم تنفيذ 8 محطات طاقة شمسية بالشركات التابعة خلال عام 2020/2021 باجمالى قدرة 1.46 ميجا وات، ورفع كفاءة المحركات، والتحكم فى أنظمة التهوية، ورفع كفاءة أنظمة الإضاءة، وتنفيذ برنامج تدريبى لبناء القدرات، وإعداد فرق عمل بكل الشركات، وبدء التجهيز لتطبيق متطلبات شهادة الأيزو 50001 لتطبيق أنظمة أكثر كفاءة لإدارة الطاقة.

‎وأشار إلى اهتمام الشركة بالعنصر البشرى وبناء القدرات، فتم تنفيذ 3961 دورة تدريبية خلال العام المالى فى مختلف التخصصات لتدريب أكثر من 57 ألف متدرب، كما بلغ عدد مراكز التدريب نحو 33 مركزا، مع استخدام المنصة الإلكترونية والتقييم الالكترونى فى تنفيذ التدريب للشركات التابعة، وإعداد مواد تدريبية ضمن برامج المسار الوظيفى معدة لكل مجموعه نوعية بإجمالي 428 مادة ويشترط اجتياز الاختبارات الخاصه بالمواد التدريبية المعدة ببرنامج المسار الوظيفى للترقى للدرجة الأعلى.

‎ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إلى أنه تم افتتاح 3 مدارس فنية ثانوية جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى المدارس القائمة فى مسطرد والبحيرة وبنى سويف والمنوفية، ليبلغ اجمالى المدارس الفنية 7 مدارس بالإضافة إلى فصول التعليم المزدوج بمحافظة قنا، وذلك لإعداد الخريجين المدربين والمؤهلين فى تخصصات (المحطات والشبكات والمعامل)، والبالغ عددهم 2957 خريجا على مدار الأعوام الماضية.

‎ونوه المهندس ممدوح رسلان إلى أهمية التوعية بقضايا المياه ورفع الوعى، حيث نفذت الشركة ما يقرب من 12 ألف نشاط توعوى مباشر مع المواطنين، ونحو 861 نشاطا من خلال المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، ونحو 74 ألف استقصاء لقياس آراء المواطنين، ليبلغ اجمالى المستفيدين من أنشطة التوعية نحو 12.5 مليون مواطن خلال العام.