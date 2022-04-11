اليوم السابع
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السلفادور: توقيف أكثر من 9 آلاف شخص يشتبه فى انتمائهم إلى عصابات

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:00 ص
السلفادور: توقيف أكثر من 9 آلاف شخص يشتبه فى انتمائهم إلى عصابات رئيس السلفادور نجيب بوكيلة
وكالات

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أعلنت السلفادور، اعتقال أكثر من تسعة آلاف شخص يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابات، في إطار حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلن الرئيس نجيب بوكيلة، أن السلطات اعتقلت أكثر من تسعة آلاف شخص يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابات، في إطار حالة الطوارئ التي فرضها بعد ارتفاع كبير في جرائم القتل.

وكتب عبر "تويتر"، "أكثر من 9000 عضو في عصابات أوقفوا خلال 15 يوما فقط. نواصل حربنا ضد العصابات".

وأكدت الشرطة من جهتها، أنها سجنت 9120 مجرما مفترضا منذ بداية "الحرب على العصابات".

وتشن سلطات البلاد حاليا هجوما على عصابات "ماراس" التي تعتمد على تجارة المخدرات والابتزاز والمسؤولة عن موجة جرائم القتل الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وكان البرلمان في السلفادور قد وافق على فرض حالة طوارئ بعد سلسلة من 87 جريمة قتل نسب تنفيذها إلى العصابات بين 25 و27 مارس.

 


السلفادور

نجيب بوكيلة

عصابات

تجارة المخدرات

جرائم قتل

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