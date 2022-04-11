اليوم السابع
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الزراعة توفر طماطم بـ10 جنيهات للكيلو جرام وخضروات بأسعار مخفضة فى منافذها

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:29 ص
الزراعة توفر طماطم بـ10 جنيهات للكيلو جرام وخضروات بأسعار مخفضة فى منافذها طماطم
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى عن طرح طماطم بسعر 10 جنيهات للكيلو، وكذلك بعض الخضروات الآخرى بأسعار مخفضة في كافة منافذها من اليوم.
 
ووجه السيد القصير وزير الزراعة، قطاع الإنتاج والزراعات المحمية، بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالمنافذ التسويقية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن المواطنين، حيث يتم يوميا طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لزيادة المعروض منها خاصة البقوليات والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك بأنواعها وياميش رمضان بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية.
 
جدير بالذكر أن ما يميز سلع وزارة الزراعة انها من مزراع وزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة، وتحمل شعار من خير مزارعنا لأهالينا تلبية لاحتياجات الأسواق، لمشاركة كافة الوزارات التي تقوم بدور كبير في ذلك ومنها وزارة الداخلية والتموين والأوقاف والتنمية المحلية.
 
وارتفعت أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية لمستويات كبيرة نتيجة فاصل العروات خلال هذه الفترة من العام، ومن المنتظر أن تعاود أسعارها الانخفاض مرة أخرى خلال الأيام المقبلة نتيجة زيادة حجم المعروض من العروات الجديدة.

 


الزراعة

الطماطم

منافذ الزراعة

خير مزارعنا لاهالينا

اليوم السابع بلس

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