الرعاية الصحية: التأمين يشمل التخطيط للمنظومة بأسس ومعايير عالمية

كتب وليد عبد السلام

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في التخطيط الصحي للمنظومة الصحية بأسس ومعايير عالمية.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية: ترتكز محاور مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، على دراسة الاحتياجات الصحية للمواطنين بكل منطقة جغرافية وحسب خريطة الأمراض الصحية، وذلك بما يضمن توفير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد كافة احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم وبجودة عالمية.

يأتي ذلك ضمن حملة التوعية التى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد الحملة بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية المشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.