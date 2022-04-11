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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:14 م
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي
ريهام عبد الله

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وقال عبر الحساب الرسمى بتويتر :"نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن".

وتابع :"وأتوجه للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة، وداعياً الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، ووفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام".

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

حساب الرئيس
حساب الرئيس

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

انتصارات العاشر من رمضان

العاشر من رمضان

الرئيس السيسى

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