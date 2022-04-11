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الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى مصر

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:23 م
الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
 
الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى مصر
 

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

اليوم السابع بلس

اللواء أمير سيد أحمد

إيهاب الفار

الهيئة الهندسية

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