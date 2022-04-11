اليوم السابع
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الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس بالمحافظات للتوعية بمخاطر المخدرات

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:42 ص
الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس بالمحافظات للتوعية بمخاطر المخدرات ندوة داخل إحدى المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي "الإعدادية - الثانوية"، للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية.
 
 كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا، والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
         
وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.
 
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ندوة داخل إحدى المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات
 
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ندوة داخل إحدى المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات
 
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ندوة داخل إحدى المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات
 

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مخدرات

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