الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيام شخصين بسرقة حقيبة يد من سيدة في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه إثناء سير إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة اليد الخاصة بها، وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش، عدد من الطلقات ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من مالك محل لبيع الحلويات بالقاهرة، لقيامه ببيع حلويات منتهية الصلاحية.

بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام مالك محل لبيع الحلويات، "له معلومات جنائية" عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه داخل المحل عمله، وبحوزته عدد من عبوات لبان منتهية الصلاحية ومدون عليها تاريخ صلاحية غير صحيح، وعدد من عبوات الشكولاتة مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.