الداخلية تضبط 152 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 152 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 164 طن مواد غذائية وغير غذائية.

تمكنت القوات في مجال حجب السلع الاستراتيجية من ضبط أكثر من (65.5) طن سلع غذائية، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 36طن.

كما تمكن من ضبط 56 طن مواد بناء في مجال حجب مواد البناء والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 271 قضية من بينها 65 قضية" خبز ناقص الوزن" و68 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات.