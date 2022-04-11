اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الداخلية الفرنسية: ماكرون تصدر الجولة الأولى بانتخابات الرئاسة بـ27.84%

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:23 م
الداخلية الفرنسية: ماكرون تصدر الجولة الأولى بانتخابات الرئاسة بـ27.84% ماكرون ولوبان
أ ش أ

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أظهرت النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون بحصوله على نسبة 27.85% من الأصوات، فيما حلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في المرتبة الثانية بحصولها على نسبة 23.15%، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين.


وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنه من المقرر أن يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات، والتي تُعقد في 24 أبريل الجاري، فيما حل في المرتبة الثالثة المرشح جان لوك ملنشون بحصوله على 21.95% من الأصوات، ليخرج من السباق.


وأوضحت النتائج أن مارين لوبان احتلت الصدارة في 20 ألفا و36 بلدية، فيما تصدرإيمانويل ماكرون في 11 ألفا و861 بلدية، من إجمالي 35 ألفا و80 بلدية.. بينما بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 26.31% من الناخبين المسجلين، وهي أعلى نسبة تسجل في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد النسبة البالغة 28.4% التي سجلت في انتخابات عام 2002.

وفى تصريحات سابقة لراديو آر تي إل الفرنسي ، قبل أيام من انطلاق الانتخابات الفرنسية 2022 ، قالت لوبان إن أولوياتها هي الدفاع عن "القوة الشرائية للعائلات الفرنسية"، وتابعت: "مع قطع واردات الغاز والبنزين [من روسيا] سيكون هناك مأساة للعائلات ‏الفرنسية.. يؤسفني قول ذلك، وأولويتي هي الدفاع عن القوة الشرائية للعائلات الفرنسية".‏
 
في المقابل، قال ماكرون إن سعي باريس لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا سيكون متزامناً مع إجراءات هامة للتوفير السلع ومصادر بديلة للطاقة ، مع مواجهة موجة التضخم العالمية.
 
وفى حوار مع صحيفة لو باريسيان اليومية ، حذر ماكرون من التداعيات التي يشكلها فوز لوبان علي الاقتصاد الفرنسي، قائلاً : "لو تم انتخاب لوبان، فإن برنامجها الاجتماعى سيبعد المستثمرين الدوليين، وأن برنامجها سيخلق بطالة هائلة.. الأساس الذى تعتمد عليه لم يتغير"، واصفا برنامجها بأنه عنصرى يهدف إلى تقسيم المجتمع ووحشى للغاية.
 

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