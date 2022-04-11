اليوم السابع
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الجيش الألمانى يعد رحلة جوية خاصة لنقل الأوكرانيين المصابين إلى ألمانيا

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:47 ص
الجيش الألمانى يعد رحلة جوية خاصة لنقل الأوكرانيين المصابين إلى ألمانيا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

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يعد الجيش الألماني لرحلة جوية خاصة لنقل العسكريين المصابين من أوكرانيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، أن طائرة من طراز "Airbus A310 MedEvac" تابعة للقوات الجوية الألمانية يجب أن تقلع من مدينة كولونيا إلى مدينة جيشوف الواقعة في جنوب شرق بولندا ونقل الكبار والأطفال من هناك إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأضافت أن هذه الرحلة ستكون الأولى من نوعها منذ بداية إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مذكرة في الوقت ذاته بأنه تم سابقا نقل العسكريين الأوكرانيين المصابين إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وحتى الآن سجلت ألمانيا رسميا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني في أراضيها.

 


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