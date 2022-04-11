وقال البنك -في تقريره حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية إنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 1ر45%، مضيفا أن المدى النهائي للتراجع الاقتصادى لأوكرانيا سيعتمد في نهاية الأمر على "مدة وشدة الحرب".

وأضاف أنه سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة نحو 11%، متوقعًا انكماشًا في البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى.