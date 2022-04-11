البنتاجون يحذر من هجوم روسي على دونباس.. ويؤكد: موسكو تعيد الإمدادات هناك

كتبت: نهال أبو السعود

قال المتحدث باسم البنتاجون يوم الاثنين إن روسيا بدأت في تعزيز وإعادة إمداد قواتها في منطقة دونباس بأوكرانيا قبل هجوم متوقع على المنطقة.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الامريكية جون كيربي للصحفيين إن المخابرات الأمريكية قد التقطت مؤشرات مبكرة على أن الروس "يحاولون إعادة الإمداد وتعزيز جهودهم في دونباس".

وقال كيربي إن الصور الجديدة التي تظهر قافلة من المركبات متجهة جنوبا نحو بلدة إيزيوم هي جزء من جهود التعزيز التي يبذلها الكرملين ، رغم أنه لم يتضح عدد المركبات الموجودة في القافلة أو ما كانت تحمله.

وأضاف: "يبدو أنه مزيج من الأفراد الذين يحملون مركبات وكذلك عربات مدرعة وربما بعض المدفعية ، وربما بعض القدرات التمكينية".

ومن جانبه حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق يوم الاثنين من أن آلاف الجنود الروس يستعدون لشن هجوم عسكري جديد في الجزء الشرقي من البلاد ، حيث تقاتل القوات الأوكرانية مع الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا منذ 2014.

وبحسب التقرير، تأتي هذه التعليقات بعد أن حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي يوم الخميس من أن هناك "معركة كبيرة لا تزال قائمة" حول دونباس ، حيث ينوي الكرملين حشد القوات ومواصلة هجومها على البلاد بعد الفشل في السيطرة على العاصمة كييف حتى الان.

استعدادًا للهجوم ، انسحبت قوات الكرملين تمامًا من مواقعها في شمال أوكرانيا ، حول كييف وتشرنيهيف ، وانتقلت إلى بيلاروسيا وغرب روسيا لتزويدها بالأسلحة والإمدادات.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة ترى مؤشرات مبكرة على أن تلك الكتائب المنسحبة تتحرك الآن شرقًا.