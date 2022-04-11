البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات اللبنانية: نعمل باستقلالية تامة

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أكد كبير المراقبين ببعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية عضو البرلمان الأوروبي جورج هولفيني أن البعثة حيادية ومستقلة عن المؤسسات الأوروبية، موضحا أنها تعمل باستقلالية تامة عن السلطات اللبنانية والسياسيين والمؤسسات، وأن تمويلها يتم حصرا من ميزانية الاتحاد الأوروبي.



وأضاف هولفيني - في مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين، في ختام زيارته الأولى للبنان - أن البعثة لا تتدخل بالعملية الانتخابية ولا تعلن نتائج الفرز ولا تحكم ولا تصادق على نتائج الانتخابات بأي شكل من الأشكال، بل تقيم العملية الانتخابية ككل للتأكد من تماشيها مع الإلتزامات الدولية والإقليمية والوطنية والتعهدات بانتخابات ديموقراطية، موضحًا أن زيارته للبنان أتاحت له الفرصة ليلتقي بمختلف المسئولين وممثلي الهيئات الانتخابية وقادة وممثلي القوى السياسية المختلفة ورجال الدين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية ليشرح لهم جميعا دور ومهمة بعثة مراقبة الانتخابات النيابية التابعة للاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى إدراك البعثة لأهمية العملية الانتخابية وللتحديات المختلفة التي تواجهها، موضحًا أن البعثة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، متطرقًا إلى آلية إصدار التقارير عقب الانتخابات.



وأوضح أن البعثة ستصدر تقريرين أولهما بعد يومين من يوم الانتخابات حيث ستقدم البعثة بيانا أوليا خلال مؤتمر صحفي في بيروت، لافتا إلى أنها ستصدر تقريرها الثاني بعد حوالي شهرين، حيث سيعود ممثل عن البعثة إلى لبنان لإصدار التقرير النهائي مع الحكومة والهيئات الانتخابية والأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني، مؤكدا أنه من المقرر أن يتضمن التقرير الثاني تقييما نهائيا للعملية الانتخابيّة ومجموعة من التوصيات الإصلاحية الممكنة لتحسين العمليات الانتخابية في المستقبل.