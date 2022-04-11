الانتهاء من رفع كفاءة شوارع منطقة الكنوز بقنا على خلفية إحلال وتجديد شبكات مياه

صابر سعيد

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أعمال رد الشيء لأصله وإزالة نواتج الحفر وتمهيد الطرق التى تم الإنتهاء منها بمنطقة الكنوز بمدينة قنا ضمن مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالمناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية، جاء ذلك بعد جولة محافظ قنا التفقدية، لمتابعة تغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة بالشوارع ، واستبدالها بمواسير بلاستيكية ينظام "PVC" لتتواكب مع متغيرات الحياة.

وقال المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إن الشركة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان إعادة شوارع المنطقة إلى حالتها الأولى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة باحلال وتجديد خطوط المياة بصورة تجعلها صالحة لسير المشاه والسيارات تمهيدا لإعادة رصفها من جديد لإبراز الشكل الحضاري تماشيا مع النهضة الحضارية التي تشهدها المحافظة في مجال الطرق.

يُذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بقنا يستهدف تطوير 5 مناطق بمدينة قنا هى ( منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى - ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال - منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده - ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز - ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة ) وتشمل إحلال وتجديد خطوط وشبكات المياه بطول100 كم، وخطوط الصرف الصحى بطول 5 كم، بتكلفة مالية تصل إلى 111 مليون جنيه.