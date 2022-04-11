الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي في العياط، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت من يد أحد السائقين، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة أخرى، واصطدام السيارة الثالثة بهما.

وحدد رجال المباحث هوية المتوفي، وتم استدعاء أفراد أسرته، كما تم التحفظ على سائقي السيارات، ومن المقرر إجراء تحليل مخدرات لهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أسيييوط الغربي في العياط، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام 3 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين من مستقلي السيارات الثلاثة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونصحت إدارة المرور، باتخاد التدابير اللازمة واتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة و الزراعية و الصحراوية والطرق الداخلية بالمدن وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.