الأمن العام يضبط هاربا من 111 حكما قضائيا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

ضبط هارب من 111 حكم قضائي.. تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب التنفيذ عليه فى 111 حكم قضائي فى عدة قضايا "تبديد – شيك" بإجمالي مدد حبس بلغت (172) سنة وكفالات مالية (126) ألف جنيه، بمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تنفيذ 5149 حكم قضائي.. قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 18 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 17متهم، لـ 7 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت القوات من تنفيذ 5149 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار في المخدرات وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات "ميكروباص" ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – 7 خزائن – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة)، كما اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.