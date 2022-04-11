افتتاح مشاورات المجلس الاقتصادى الأفريقى بنيروبى بمشاركة السفير المصرى

كتب أحمد جمعة

ألقى السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجى لنائبة رئيس المفوضية الأفريقية الكلمة الافتتاحية فى المشاورات الإقليمية التى عقدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى حول آلية الاعتماد المنسقة لمنح الصفة استشارية كمراقب لمنظمات المجتمع المدنى فى أعمال الاتحاد الأفريقى التى انعقدت فى نيروبي.

وأكد "الجويلى" أن تنسيق آلية الاعتماد يأتى فى الوقت المناسب حيث أن من شأنه أن ينظم كيفية مساهمة المجتمع المدنى بشكل مباشر فى تقييم الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية الأفريقية من جانب، وفى صياغة الخطة العشرية الثانية المقرر أن يعتمدها الاتحاد الأفريقى فى قمته المقبلة فى فبراير ٢٠٢٣. وشجع المستشار الاستراتيجى بمفوضية الاتحاد الأفريقية جميع أصحاب المصلحة على المساهمة، كل طبقاً لاختصاصه وولايته وخبرته فى إنجاح الجهود التنموية الإقليمية، مبرزاً الأولية التى تحظى بها خطة ٢٠٦٣ الأفريقية ومؤتمر قمة تغيير المناخ الذى تستضيفه مصر نيابة عن أفريقيا هذا العام.

من جانبه، نوه رئيس الأمانة العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى التابع للاتحاد الأفريقى "ويليام كارو" إلى دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا، مشيراً إلى المبادرات التى نفذت لتعزيز صلاحيات المجلس، الذى مقره بلوساكا فى زامبيا، ومن بينها إنشاء آلية اعتماد منسقة لمنح منظمات المجتمع المدنى المركز الاستشاري.