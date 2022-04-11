اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 02:15 م
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استمرار صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الإثنين، 11 أبريل 2022 01:00 م
استمرار صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ  فى صرف معاشات ابريل بالزيادة  13%  من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ ،  وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد  المحددة مع تيسير كافة اجرءات الصرف لاصحاب المعاشات.
 
كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعي فى  صرف معاشات أبريل  بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية
 
 وتقرر  صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه .
 
وتبلغ  التكلفة السنوية لهذه الزيادة  قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ إستحقاق المعاش
 
 

التامينات

صرف معاشات ابريل

زيادة المعاشات

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