إنفوجراف.. شرق بورسعيد يستقبل 121 سفينة والأدبية يحقق معدل نمو 8%

كتب مدحت عادل

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئها خلال مارس 2022، والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن والحاويات، حيث بلغ معدل زيادة السفن في ميناء الأدبية أكثر من 8% مقارنة بشهر مارس 2021.

واستقبلت الأدبية عدد 40 سفينة شملت 12 سفينة بضائع عامة، 11 سفينة صب جاف، 13 سفينة صب سائل، 3 سفن حاويات وسفينة حيوانات حية، بحجم تداول بلغ نحو 605 ألف طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات بلغ 1.52%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ فيه إجمالي عدد السفن 37 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 596 ألف طن.

وشهد ميناء السخنة استقبال 42 سفينة، وقد سجل الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة غير محواه و26 سفينة بضائع عامة محواه و6 سفن صب جاف و8 سفن صب سائل بإجمالي حمولات 1،6 مليون طن.

وعن موانئ المنطقة الشمالية؛ فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد عدد 121 سفينة منهم 110 سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة بطاقة محققه 3,29 مليون طن وعدد حاويات 291 ألف حاوية مكافئة.

وفيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 3 سفن لتصدير المنتجات السيناوية بطاقة محققة بلغت 14,201 طن، حيث تجري فيه الآن عدداً من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 متر ليصبح إجمالي الأرصفة 1165متر وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 متر لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320م.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، إضافة إلى أعمال التطوير المستمرة لكافة الموانئ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع قدرة وكفاءة الموانئ المصرية.



