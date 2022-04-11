إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى سواء تعدى على أراضى زراعيه أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة بناء سور بالدبش الأبيض على أرض خلف الكليه الجويه بطول 40 متر مُقام بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات برئاسة المركز والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة غرفة بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 10 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم تسليم الأرض إلي للجمعية الزراعية للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما شنت رئاسة مركز ومدينة القرين حملة إزالة ليلية لحالة تعدي بنطاق مدينة القرين بمنطقة كوبري الصنايع علي مساحة 1000 متر ، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا و قسم و الوحدة المحلية بالمهدية بإزالة سور بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت على مساحة 50 متر طولى من الجهتين بناحية الوحدة المحلية بالمهدية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف