إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتى لاتهامهم بقتل مزارع بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد حسام حمزة وعضوية المستشارين شريف توفيق وأسامة فراج وبحضور أحمد عادل وكيل النيابة وأمانة سر مجد سمير وعلي حسن، إحالة أوراق 3 متهمين بمركز سمالوط إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا لاتهامهم بقتل عامل زراعي بسمالوط عقب استدراجه بإحدي الزراعات، عبر هاتف المتهمة الثالثة " زوجة المجني عليه" وقام أحدهم بتهشيم رأسه والثاني بشد أزره قاصدين إزهاق روحه بسبب خلافات زوجيه.

وقررت المحكمة تحديد جلسة 27 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الأول ف. ع.ش والمتهمة الثانية س. ي. ث والقبض علي المتهم الهارب ف.خ ع .

كان المستشار طارق جلال صوفي المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا قد أحال المتهمين في القضية رقم 3391 لسنة 2021 جنايات سمالوط غرب والمقيدة برقم 550 لسنة 2021 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها ف. ع.ش 44 سنة حاصل علي ثانوية عامة ، وف. خ. ع 50 سنة و س. ي.ث 25 سنة ربة منزل وزوجة المجني عليه لاتهامهم بقتل عيد كمال زكي عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله، واستدرجاه من خلال زوجته عبر التليفون المحمول، مستقلين سيارة قيادة الثاني، إلى مكان الواقعة حتى قتله الأول بحجر، وشد الثاني من أزره، والثالثة زوجته باستدراجه لمكان الجريمة عبر تليفونها المحمول.