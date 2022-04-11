أكد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" بلوغ إجمالى حالات المسجلة بفيروس كورونا 836 ألفا و323 حالة وسط وفيات بلغت 11 ألفا و336 وفاة، بينما تعافى 817 ألفا و901 شخص.
وأظهرت الإحصائية اليومية الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع لمجموعة (الإيكواس) تسجيل 421 حالة جديدة، ووفاة حالتين وتعافي 504 أشخاص أمس.
وبينت الإحصائية أن نسبة إصابات دول مجموعة "الإيكواس" من إجمالي القارة الأفريقية بلغت 7.3%، وسجلت الوفيات 4.5% وتعافي 7.6%.
يذكر أن تجمع دول (الايكواس) يضم 15 دولة، هي الرأس الأخضر وجامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوجو.
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