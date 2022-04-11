وأظهرت الإحصائية اليومية الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع لمجموعة (الإيكواس) تسجيل 421 حالة جديدة، ووفاة حالتين وتعافي 504 أشخاص أمس.

وبينت الإحصائية أن نسبة إصابات دول مجموعة "الإيكواس" من إجمالي القارة الأفريقية بلغت 7.3%، وسجلت الوفيات 4.5% وتعافي 7.6%.

يذكر أن تجمع دول (الايكواس) يضم 15 دولة، هي الرأس الأخضر وجامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوجو.