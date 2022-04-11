أمن القاهرة يتمكن من ضبط 4 تشكيلات عصابية .. التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة مكبرة على عدد من الأقسام، وتمكنت من القبض على تشكيل عصابي نصب على صاحب شركة في مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، كما تمكنت القوات من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالعملة خارج السوق المصرفي، وضبط عدد من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمخدرات.

ضبط عصابة النصب على أصحاب الشركات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من وكيل إحدى الشركات بمدينة بدر، بتعرض الشركة محل عمله لواقعة نصب من قِبل 3 أشخاص، والاستيلاء منه على كمية من البضائع تقدر ثمنها بحوالي (2,800,000 مليون جنيه) من مخزن الشركة، عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركة توريدات، وقيامهم بدفع جزء من المبلغ المالي من قيمة تلك البضائع، وتسليمهم شيكات بنكية بقيمة باقي المبلغ المالي إلا أنه اكتشف تعرض الشركة عمله لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة.

أسفرت جهود فريق البحث بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (مبلغ مالي "من متحصلات واقعة السرقة"- 2 دفتر شيكات- 2 بطاقة فيزا كارد- أوراق وعقود للشركة الوهمية سالفة الذكر- طن أكياس بلاستيك "مجهولة المصدر") وأقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع من خلال صفحات التسويق الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأن الأكياس المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي "جارى التوصل لمالكها".

وفور القبض عليهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين من أصحاب الشركات، عقب إيهام ضحاياهم بامتلاكهم شركة توريدات، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالي كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة، واعترفوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم 4 أشخاص “سيئ النية" تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالمخازن ملكهم وضبط بحوزتهم كمية من البضائع المستولى عليها، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بالسرقة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بمنطقة الحى العاشر، فوجئ بقيام 3 أشخاص “أدلى بأوصافهم التقريبية" باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى كرها عنه و لاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين - نصل معدنى" - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الأبيض "سكين" المضبوط بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والهاتف واتهمهما بسرقته بالإكراه، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكاب (واقعتي) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه فى إحدى الوقائع بمسكن أحد المتهمين وأضافوا بتصرفهم فى هاتف آخر بالبيع لأحد الأشخاص من متجري المواد المخدرة مقابل تحصلهم على مخدر الهيروين، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان واتهموهم بالسرقة وتم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة المنازل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص وشقيقته، مقيمان بدائرة القسم) باكتشافهما سرقة (مصوغات ذهبية - مبلغ مالي – متعلقات شخصية) من داخل الشقة سكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، سيدة "لها معلومات جنائية" ، ومقيمة بشقة مستأجرة بذات العقار محل الواقعة)، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب بالاشتراك مع (شخصين ، لهما معلومات جنائية ) وتم بإرشادهم ضبط المذكورين وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين ، وبتفتيش مسكن المتهمين عُثر على (المتعلقات الشخصية المستولى عليهم -مبلغ مالى - جهاز لاب توب "من متحصلات بيع المشغولات الذهبية" - عدد ٢ نظارة معظمة - مجموعة من الإكسسوارات - كاميرا فوتوغرافية - مفتاح سيارة - حقيبة بها كمية من المفاتيح المصطنعة –الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة).

كما اعترفت المتهمة بقيامها بالاشتراك مع أحد المتهمين المضبوطين فى سرقة (طبنجة) والتصرف فيها بالبيع لدى (عميلهما "سيئ النية"، مقيم بالمنوفية). كما أقر المتهمين بتصرفهم فى المشغولات الذهبية المستولى عليها من بعض الوقائع بالبيع لدى (عميلهم "حسن النية"، مقيم بالمنوفية) وإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العميلان وأمكن ضبطهما وبحوزة "العميل حسن النية" (المشغولات الذهبية المستولى عليها) كما أقرا "العميل سيء النية" بالتصرف فى الطبنجة بالبيع (لأحد الأشخاص) ، كما أقر بتصرفه بالبيع فى طبنجة أخرى (لأحد الأشخاص – مقيم بالمنوفية) وتم ضبط المذكور وبحوزته (الطبنجة - عدد 10 طلقات من ذات العيار) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصان بالقاهرة لقيامهما بسرقة سيارة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (5 هواتف محمولة - بعض المشغولات الذهبية والفضية – 2 جهاز لاب توب - مبلغ مالي –متعلقات شخصية) وكذا السيارة خاصتها حال تواجدها أمام العقار سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير السيارة باستخدام التقنيات الحديثة أمكن العثور على السيارة المسروقة "معطلة" بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب تسلق السور والدخول للشقة عن طريق إحدى النوافذ بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمنزله، كما تم ضبط المتهم الثاني حال استقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته أيد ما سبق، وباستدعاء المبلغة تعرفت على المسروقات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه (سرقة مشغولات ذهبية - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - مجموعة من الإكسسوارات) من داخل الشقة محل سكن والدته "قعيدة" الكائنة بدائرة القسم، واتهم (إحدى السيدات "تعمل لدى والدته"، مقيمه بمحافظة الشرقية) بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) كما أمكن تحديد مكان اختباء المتهمان وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، عدا مبلغ مالي.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقرت الأولى بأنها نظراً لطبيعة عملها كخادمة طرف والدة المبلغ ، وعلمها باحتفاظ المجنى عليها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية بالشقة سكنها خططت لسرقتها وفى سبيل ذلك تمكنت من تسهيل دخول المتهم الثاني للشقة محل البلاغ والاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار ، وأيد الثاني بما جاء بأقوال الأولى ، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين لقيامهما بسرقة دراجة نارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان أمكن ضبط (شخصين) حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية محمل عليها دراجة نارية "فيسبا" تحمل لوحات معدنية "مجهولة المصدر"، وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها حال توقفها بمنطقة الحى العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأسلوب "الرفع"، أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك الدراجة" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط شخص بحوزته أسلحة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية.. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام - ٢ فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى).

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم السرقة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة هواتف بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميله ("سيئ النية" مالك محل هواتف محمول، مقيم بمحافظة القليوبية) وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص لقيامه بسرقة مبلغ مالي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل عطارة كائن بدائرة القسم) باكتشافه كسر الباب الخاص بالمحل ملكه وسرقة مبلغ مالي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفك حديدي، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وكذا الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين لقيامهما بالتعدي على شخص

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش) إثر ادعاء مشاجرة أمام العقار سكنه.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام المجني عليه بالتدخل لفض مشاجرة بين شخصين مجهولين لديه قام أحدهما بإطلاق عيار ناري خرطوش من فرد كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لطرفي المشاجرة (شخصين – لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "فرد خرطوش".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط مسجل خطر في الأميرية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً إحدى السيارات " ملك زوجته"، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، كما أضاف بتحصيله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته

(فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، كما إعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص لحيازته أسلحة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص متخذاً من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول) ، كما ضبط بصحبته (3 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية أجنبية"، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – الجيزة")، وبحوزتهم (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية – المحلية" – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وأقر المتهمان الآخران بأنهما يقوما بتغير العملات المضبوطة بحوزتهما من المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.