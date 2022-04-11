أفضل 5 أطعمة يجب تناولها لمنع تساقط الشعر.. عين الجمل والأسماك الأبرز

كتبت - ميرفت رشاد

قد تكون تجربة محبطة أن تلاحظ المزيد من تساقط الشعر أثناء الاستحمام أو في الفرشاة ، خاصة إذا كنت لا تعرف السبب وراء ذلك، يؤثر تساقط الشعر على العديد من الأشخاص لأسباب مختلفة ، إذا لاحظت تساقطًا كبيرًا للشعر في حياتك، فقد تستفيد من التحدث مع طبيب حول بعض العلاجات أو الأدوية، هناك أطعمة معينة تمنع تساقط الشعر وفقا لما نشره موقع " eatthis".

أفضل 5 أطعمة يجب تناولها لمنع تساقط الشعر



1 عين الجمل:

عين الجمل هي واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن أن تجدها، من المعروف أنها تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وإدارة مرض السكري والمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة ، يمكن أن يساعد الجوز أيضًا في منع تساقط الشعر.

2 - الأسماك:

السلمون والأسماك الدهنية الأخرى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والبروتين ، ويحتوي السلمون على وجه التحديد على فيتامينات السيلينيوم وفيتامين ب ، وكلها عناصر مغذية مهمة لشعر صحي، الحصول على ما يكفي من أوميجا 3 في نظامك الغذائي مهم للعديد من الوظائف الصحية ، وليس فقط تلك المتعلقة بشعرك.



3 - البيض:

يمكن أن يكون البيض إضافة رائعة لنظامك الغذائي للمساعدة في منع تساقط الشعر، يحتوي البيض على عناصر غذائية لصحة الشعر مثل البيوتين والزنك والسيلينيوم المضاد للأكسدة والزنك ، كما أنها غنية بالبروتين ، وهو عنصر غذائي مهم يساعد على منع تساقط الشعر ، وُجد أن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين تؤدي إلى تساقط الشعر.

4 - بروتين مصل اللبن:

نظرًا لأن البروتين عنصر مهم في العناية بشعرك، فإن تكميله بمخفوق أو مسحوق يعد دائمًا خيارًا جيدًا، يعد البروتين أحد أهم العناصر الغذائية لنمو الشعر، لذا فإن أحد أفضل خياراتي من الأطعمة لتساقط الشعر هو البروتين الخالي من الدهون مثل مخفوق البروتين المصنوع من مصل اللبن فهو سهل الهضم ويحتوي على الكثير من البروتين بكميات صغيرة.

5 - الفلفل:

فيتامين سي هو عنصر غذائي رئيسي آخر يمكن أن يساعد في تساقط الشعر، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الأمراض الجلدية والتجميلية أن النساء ذوات الشعر الخفيف اللائي تناولن حبوب فيتامين سي عانين من نمو شعر أكثر بعد فترة التجربة، على الرغم من وجود الكثير من الأطعمة التي يمكنك تناولها للحصول على فيتامين سي، إلا أن الفلفل الحلو يحتوي على أعلى كميات من الفواكه والخضروات.