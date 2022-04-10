19 أبريل.. محاكمة محام بتهمة تزوير محرر رسمى للاستيلاء على 500 ألف جينه

كتب ـ أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، أولي جلسات محاكمة محام، بتهمة تزوير محرر رسمي للاستيلاء على 520 ألف جينه.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بأنه ارتكب جريمة تزوير في محرر لأحد شركات المساهمة، وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه علي غرار نظائره الصحيحة بأن وضع عليه بيانات المراد إثباتها وهي ارقام وحروف لمبلغ مالي خمسمائة وعشرون ألف جنيه وكذا ساعة للإيداع البنكي علي خلاف الحقيقة، ونسب صدورها زوراً لتلك الجهة واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن احتج بما دون به بأن ارسله الي المجني عليه صلاح الدين حسين من هاتفه الخلوي ليثبت علي خلاف الحقيقة إيداع بنكي للمبلغ المالي المتفق عليه فيما بينهما بحساب المجني عليه بالبنك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة بأن المتهم توصل الي الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة في صورة حقيقية بأن أرسل إليه المحرر المزور موضوع الاتهام عن أنه صحيح علي خلاف الحقيقة " إيداع بنكي لمبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون ألف جنيه" بحساب المجني عليه ببنك مصر للمعاملات الإسلامية وتمكن من تلك الوسيلة الاستيلاء على المبالغ النقدية.